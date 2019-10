Ze zijn er weer…genieten van oesters op het Martelarenplein Bart Mertens

03 oktober 2019

19u00 0 Leuven Vzw Handelaars Martelarenplein Leuven organiseert voor de 16de keer op rij het jaarlijkse oesterfeest ‘kOESTER jezelf’ aan het station te Leuven. Het belooft een extra drukke editie te worden want het oesterfeest valt samen met de herfstshopping op 4,5 en 6 oktober.

“We verwachten duizenden extra bezoekers in de stad, mede omdat Leuven gaststad is voor het Weekend van de Klant op 4,5 en 6 oktober”, zegt organisator Piet Konijn. “Het Martelarenplein zal haar gasten met stijl ontvangen. Oesters en bubbels staan uiteraard maar we hebben ook animatie voorzien in de doorschijnende ‘booghal-tent’. Te verwachten: een DJ en live muziek.”

Meer concreet gaat event ‘kOESTER jezelf’ van start met een sponsorfeest op 4 oktober. Op zaterdag 5 oktober openen de deuren voor het grote publiek al om 9 uur ’s ochtends voor een oesterontbijt met bubbels. ’s Avonds wordt het feest afgesloten door DJ Stef. Op zondag 6 oktober is het dan weer tijd voor live muziek met de gelegenheidsband van Chris Holemans, Kirri Valvekens en Marc Stans die het oesterontbijt opluisteren met klassiekers van de jaren ’70 tot nu. Meer info: www.koesterjezelf.com