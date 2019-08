Zaterdag allerlaatste dag voor Kookhuys Mafrans na 104 jaar. “De concurrentie met e-commerce kan je niet winnen!” Bart Mertens

30 augustus 2019

15u00 0 Leuven De Leuvense middenstand verliest zaterdag een monument. Kookhuys Mafrans in de Diestsestraat sluit na een periode van uitverkoop definitief de deuren. Voor de zaakvoerders Philippe, Vital, Louis en Ferdinand is het een afscheid van liefst 104 jaar familiegeschiedenis. “We hebben mooie tijden beleefd maar de concurrentie met de e-commerce kan je niet winnen, zelfs niet als monument”, zegt Vital Mafrans.

Kookhuys Mafrans in de Diestsestraat in Leuven sluit voorgoed de deuren…Dat raakte eind maart bekend maar nu de laatste dag is gekomen, komt het toch hard binnen in de Leuvense middenstand. Na meer dan 100 jaar is het einde verhaal voor de familiezaak die drie generaties lang garant stond voor kwaliteit en topservice. “Als lokale handelaar vecht je niet meer met gelijke wapens tegen de ‘e-tailers’. We stellen ook vast dat de klant gemakkelijker de stad de rug toekeert”, liet Vital Mafrans weten toen de nakende sluiting bekend werd gemaakt.

Het is enorm druk geweest met de uitverkoop. En we verwachten zaterdag –de allerlaatste dag- nog heel veel volk Vital Mafrans

Het slechte nieuws over de definitieve sluiting luidde evenwel een bijzonder drukke periode in voor Kookhuys Mafrans. De bekende zaak die in 1915 begon met Philippe Mafrans –toen nog aan ‘Den Blauwe Hoek’ op de hoek van de Brusselsestraat en de Ridderstraat- deed immers een uitverkoop en dat lokte een massa volk om koopjes op de kop te tikken. “Het is enorm druk geweest. En we verwachten zaterdag –de allerlaatste dag- nog heel veel volk”, zegt Vital Mafrans die de voorbije jaren met zijn broers en collega-zaakvoerders Philippe, Louis en Ferdinand de zaak runde.

Robots

Nu de allerlaatste dag voor de deur staat, is het voor de familie Mafrans een emotioneel maar weloverwogen afscheid van een familiegeschiedenis met liefst 104 jaar op de teller. “Sinds 1915 is de naam Mafrans synoniem voor een kwaliteit en klantgerichtheid volgens de regels van de kunst. We zijn toe aan welverdiende rust. Het is niet gebruikelijk dat een goed draaiende zaak zomaar de deuren sluit. Maar er nog een paar jaar bovenop doen was voor ons teveel in deze zeer snel veranderende tijden. We zijn in een tijdperk gekomen waarin de klant steeds meer andere kanalen heeft om tot de aankoop van een product over te gaan. De expertise van de vakman krijgt minder waarde en men laat de kwaliteit al eens achterwege ten voordele van een prijs. Als lokale handelaar vecht je niet meer met gelijke wapens. Het kan immers allemaal goedkoper zonder winkel, zonder stock, zonder personeel en met robots in opslagplaatsen tot ver in het buitenland. In een sector met hoge vaste kosten is het moeilijk om als retailer op te boksen tegen de ‘e-tailers’ die 24/24 uur bereikbaar zijn en alsmaar groter en sterker worden.”

De e-commerce in combinatie met een hertekende binnenstad is geen cadeau voor een kleine handelaar Vital Mafrans

Kookhuys Mafrans is wellicht niet de laatste zaak die de strijd tegen de e-commerce moet staken. Nochtans stond de familie Mafrans bekend als innovatief. Dat bevestigt ook schepen van Handel Els Van Hoof (CD&V) die de sluiting van Kookhuys Mafrans erg betreurt. “Ze wonnen zelfs de ‘Global Innovator Award’ in Chicago. Om maar te zeggen: de broers Mafrans hadden een neus voor innovatie.” Vital Mafrans vreest dat er nog bekende namen uit de Leuvense middenstand de deuren zullen sluiten in de toekomst. “De e-commerce in combinatie met een hertekende binnenstad is geen cadeau voor een kleine handelaar. Ik blijf het alleszins volgen vanop een afstand. Voorlopig blijf ik ook actief in Handelscomité Diestsestraat want een opvolger is er nog niet.” Nog dit: het is nog niet bekend wie de grote winkelruimte van Kookhuys Mafrans zal inpalmen.