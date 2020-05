Zanger Stef Willems (Frimout) lanceert vanavond ‘Quarant-Tien om te Zien’: “Willy ‘The Godfather’ Sommers mocht niet ontbreken” Bart Mertens

26 mei 2020

09u00 0 Leuven De Leuvense muziekgroep Frimout blaast ‘Tien om te Zien’ nieuw leven in. Vanavond organiseert zanger Stef Willems van de band Frimout een online muziekprogramma met bekende artiesten onder de veelzeggende naam ‘Quaran-Tien om te Zien’. Uiteraard ontbreekt Willy Sommers niet op de affiche. “Tien topartiesten van de Belgische muziekscène zullen live én online een nummer spelen. En uiteraard is Willy één van hen want hij is ‘The Godfather’ van de originele versie van Tien om te Zien.”

Herbeleef de hoogdagen van Tien om te Zien met deze video van Willy Sommers uit 1989. Bron beelden: Pascal Samijn

Muzikaal Vlaanderen beleeft barre tijden. Het podium is weliswaar geen verboden terrein in deze coronatijd maar wat blijft er nog over van een artiest zonder publiek? Inspiratie uiteraard en die tonen de onze artiesten geregeld vanuit hun ‘kot’. Het is lang niet hetzelfde als live optreden voor een publiek maar het is beter dan niets. En aangezien er weinig tot geen perspectief wordt geboden voor concerten, festivals en alles wat er op lijkt, moeten artiesten de grenzen van hun creativiteit opzoeken om zich te tonen aan de wereld. De Leuvense zanger Stef Willems –bekend van de groep Frimout- ging gedreven aan de slag en komt nu aandraven met een nieuw concept: Quaran-Tien om te Zien. Een alternatieve versie van het meest legendarische muziekprogramma ooit, zeg maar.

Studio Manhattan Noord

“Door de coronacrisis zit muzikaal Vlaanderen deze zomer thuis. Alle optredens zijn geannuleerd en veel muzikanten zitten met hun handen in het haar”, vertelt Stef Willems. “Ik wou actie ondernemen voor mijn collega’s en daarom organiseer ik vanavond vanuit mijn garage een alternatieve versie van Tien om te Zien. Welgeteld tien topartiesten uit diverse genres van de Belgische muziekscène zullen live –online uiteraard- een nummer spelen in een muziektalkshow. Ik ontvang mijn muzikale gasten voor een babbel waarna ze een akoestische versie van één van hun liedjes spelen voor de kijkers. Om 20.30 uur beginnen we eraan in mijn garage die ik voor de gelegenheid graag omschrijf als Studio Manhattan Noord, uiteraard als verwijzing naar de Leuvense studio waar Tien om te Zien destijds werd opgenomen.”

Willy Sommers is ‘The Godfather’ van Tien om te Zien. Hij heeft een optreden bevestigd en zal akoestisch één van zijn grootste hits spelen Stef Willems (Frimout)

Wie denkt aan Tien om te Zien denkt uiteraard meteen aan Willy Sommers. Als presentator zong hij geregeld in het legendarische muziekprogramma van VTM en Willy mocht dan ook niet ontbreken op de affiche van ‘Quaran-Tien om te Zien’. “Dat klopt”, zegt Stef Willems. “Willy Sommers is ‘The Godfather’ van Tien om te Zien. Hij heeft een optreden bevestigd en zal akoestisch één van zijn grootste hits spelen. Ook Gene Thomas -één van de toppers van het zopas afgelopen seizoen van ‘Liefde voor muziek’- is van de partij met ‘Mij en m’n gitaar’. Verder krijgen we ook Jan De Campenaere van Venus in Flames en Lindenaar Pieter Schrevens van Five Days te zien en te horen. Nog andere artiesten die deelnemen, zijn Kris Ratiau (The Voice van Vlaanderen en Broncko, nvdr), Amaryllis Temmerman en 2Romance. Joe Hardy, de muzieksensatie uit Limburg, rond het muziekfeest af. Zelf speel ik ook een liedje. Ik ben de dag na de uitzending jarig en wil die heuglijke gelegenheid met dit initiatief in stijl vieren. Ik ben ontzettend blij met deze line-up. De bedoeling is om kijkers ongeveer 90 minuten lang alle coronamiserie te laten vergeten. Ik ben er zeker van dat we met deze affiche de kijkers zowel kunnen ontroeren als laten lachen.”

Wie Quaran-Tien om te Zien vanavond vanaf 20.30 uur live wil volgen kan surfen naar www.facebook.com/frimoutband en www.youtube.com/frimoutband