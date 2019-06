Zalige zaterdagen op de Bondgenotenlaan: 4 verkeersvrije zaterdagen Bart Mertens

27 juni 2019

14u00 0 Leuven De komende vier zaterdagen wordt de Bondgenotenlaan in Leuvengrotendeels verkeersvrij op zaterdag. Meer concreet gaat het om het deel vanaf de Louis Melssensstraat tot aan het P. De Somerplein. “De winkelstraat wordt omgetoverd in één groot voetpad”, zegt Luc Caubergh, voorzitter van de handelswijk van de Bondgenotenlaan en de aanpalende straten.

De handelaars van de Bondgenotenlaan in Leuven pleiten al langer voor een grotendeels verkeersvrije winkelstraat op zaterdag. Dat maakt winkelen in shoppingstad Leuven vanzelfsprekend veel aangenamer maar door de vele bussen van De Lijn die dagelijks passeren in de Bondgenotenlaan is verkeersvrij shoppen lang niet evident. Schepen Carl Devlies (CD&V) liet in zijn campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen al optekenen dat verkeersvrij shoppen in de Bondgenotenlaan op zaterdag wat hem betreft tot de mogelijkheden behoorde en college-schepen Els Van Hoof (CD&V) –bevoegd voor de handel- werkte het idee concreet uit.

“We luisteren en we gaan in overleg met de handelaars”, zegt schepen Els Van Hoof. “Vanuit de stad ondersteunen we dit idee graag. We zetten sterk in op een levendige lokale handel die bedreigd wordt door de e-commerce. Daarom willen we meer bezoekerscomfort en een betere shoppingbeleving bieden in de Bondgenotenlaan.” Meer concreet zal de Leuvense winkelstraat op zaterdagen 29 juni en 6, 13 en 20 juli verkeersvrij zijn vanaf de Louis Melssensstraat tot aan het P. De Somerplein, telkens van 11 tot 18 uur.

In vergelijking met de andere winkelstraten wordt de beleving op de Bondgenotenlaan verstoord door de drukte van het busverkeer Luc Caubergh, voorzitter van handelswijk Bond en aanpalende straten

Luc Caubergh, voorzitter van handelswijk Bond en aanpalende straten, toont zich een tevreden man. “We hebben veel mooie zaken op de Bondgenotenlaan maar in vergelijking met de andere Leuvense winkelstraten wordt de beleving verstoord door de drukte van het busverkeer. Wij willen dan ook testen of we de sfeer en de handel een boost kunnen geven door de Bondgenotenlaan op zaterdag verkeersvrij te maken. Flexibiliteit is hier het toverwoord. Tijdens de weekends komt er immers een ander type consument naar de stad als tijdens de week.”

Voor alle duidelijkheid: op weekdagen blijft de Bondgenotelaan even toegankelijk voor het verkeer zoals dit vandaag het geval is. “Belangrijk is ook om mee te geven is dat alle parkings bereikbaar blijven en dat de bussen rijden volgens het schema van de vrijdagmarkt tot aan het standbeeld van Justus Lipsius en vervolgens via de Rijschoolstraat naar de Dirk Boutslaan”, laat schepen Van Hoof nog optekenen.

Golfkarretjes

De Leuvense schepen van Handel kijkt ook uit naar de eerste experimenten met minibusjes en alles wat er op moet lijken. “Er komt een elektrisch wandelbusje en de uitbater van de Minckelersparking gaat elektrische golfkarretjes inzetten om klanten naar het stadscentrum te vervoeren. Ik ben heel benieuwd naar de verkeersvrije zaterdagen op de Bondgenotenlaan”, besluit Els Van Hoof.