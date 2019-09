Yves Segers en Sam Gooris bouwen feestje aan Jeeskesboom Bart Mertens

02 september 2019

18u34 2 Leuven Café Jeeskesboom is één van de meest populaire trekpleisters op de Leuvense Jaarmarkt. Dit jaar was dat niet anders, met dank aan onder meer Yves Segers en Sam Gooris die het publiek vlot aan het dansen kregen aan het volkscafé.

De traditionele ‘hotspots’ op de Leuvense Jaarmarkt stelden ook op de 70ste editie niet teleur. Veel volk om vroeg te starten aan café In Den Vetten Os en ook de bekende volkscafés in het centrum kregen een massa volk over de vloer. Van Leuven Central tot café Marengo en café Sport…er was amper een doorkomen aan. Dat was ook het geval aan café Jeeskesboom waar Yves Segers en Sam Gooris de sterren van dienst waren na een stevige opwarming van DJ Eric. Spik&Span Soundsystem –met Snelle Jelle- sloot het feestje af.