YouthStart traint kanszoekende jongeren. “We kunnen ons geen verloren talenten veroorloven”, zegt schepen Van Hoof (CD&V) Bart Mertens

07 oktober 2019

08u00 0 Leuven YouthStart organiseert vanaf vandaag een achtdaagse training voor kanszoekende jongeren in Leuven. De non-profitorganisatie wil jonge mensen inspireren om ondernemer te worden van hun eigen leven. “Op de arbeidsmarkt van vandaag kunnen we ons geen verloren talenten veroorloven”, zegt schepen van Werk Els Van Hoof (CD&V).

België telt 273.000 zogenaamde NEET-jongeren. NEET staat voor ‘Not in Employment, (full) Education or Training’. Non-profitorganisatie YouthStart wil deze jongeren inspireren om ondernemer te worden van hun eigen leven. Of met andere woorden: de ondernemingszin van jongeren aanwakkeren en hen de kans geven om hun ambities waar te maken. Meer concreet kunnen jongeren vanaf vandaag trainingssessies volgen om hun plan voor de toekomst vorm te geven.

In Leuven zie ik elke dag de nood aan gemotiveerd personeel. In de horeca, de IT of de zorg…overal zoekt men mensen die van aanpakken weten Schepen Els Van Hoof (CD&V)

“Het aanbod van YouthStart past perfect binnen de doelstellingen van LE(J)ON. Dat is het Leuvens netwerk voor jongeren die de durf hebben om te ondernemen. Het brengt alle initiatieven met betrekking tot jong ondernemerschap samen en maakt jongeren wegwijs in dit grote aanbod. Op de arbeidsmarkt van vandaag kunnen we ons geen verloren talenten veroorloven. In Leuven zie ik elke dag de nood aan gemotiveerd personeel. In de horeca, de IT of de zorg…overal zoekt men mensen die vooral goesting hebben en van aanpakken weten. Daarom zetten we in op dit aanklampend beleid”, zegt Els Van Hoof, schepen van Werk in Leuven.

Antwerp Management School

De YouthStart training bestaat uit zeven trainingsdagen en een achtste dag die de certificatie wordt genoemd. Tijdens deze certificatie presenteren de deelnemende jongeren een businessplan over hun droomproject. In ruil voor deze inzet ontvangen de jongeren het YouthStart-certificaat van de Antwerp Management School. De training is gratis dankzij de financiële ondersteuning van plaatselijke ondernemers en partners. Een impactstudie -uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel (VUB)- heeft toonde overigens aan dat 81% van de deelnemers na de training terug hun weg vindt in een job, een opleiding of een eigen onderneming. “Met deze trainingssessies geven we de jongeren het zetje dat ze nodig hebben om zich bewust te worden van hun droom. Als stad hebben we hun talent echt nodig”, besluit schepen van Onderwijs en Economie Lalynn Wadera (sp.a).