YouthStart: “Leuvense jongeren kansen geven”, zegt schepen Johan Geleyns (CD&V) Bart Mertens

24 oktober 2019

12u57 6 Leuven De voorbije weken volgden zeven jongeren die door omstandigheden moeilijker aansluiting vinden bij onderwijs en/of arbeidsmarkt een trainingstraject van YouthStart. Zopas kregen ze een certificaat van de Antwerp Management School.

YouthStart is een non-profit organisatie die de ondernemingszin bij kanszoekende jongeren aanwakkert en hen kansen geeft om hun ambities waar te maken. Daarom heeft YouthStart een innovatieve ondernemende training ontwikkeld waar deze jongeren gratis kunnen van genieten. Het aanbod van YouthStart past perfect binnen de doelstellingen van LE(J)ON, het Leuvens netwerk voor jongeren die de durf hebben om te (gaan) ondernemen. LE(J)ON is een partnerschap tussen stad Leuven en tal van organisaties waaronder MIJNLEUVEN, UCLL, LUCA School of Arts. Zopas kregen zeven Leuvense jongeren een certificaat van de Antwerp Management School in het stadhuis op de Grote Markt na het volgen van de training.

Ik heb met vallen en opstaan geleerd dat het niet altijd loopt zoals je wil. Je moet dan eens goed vloeken, je rug rechten en doorgaan Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V)

De eer om die certificaten te overhandigen, was weggelegd voor kersvers schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V). “Onder impuls van mijn voorgangster Els Van Hoof is de stad een samenwerking aangegaan om een achtdaagse opleiding aan te bieden. Vertrekkende vanuit het talent en de vaardigheden van de jongeren zelf leren we hen ondernemen. In België zitten ongeveer 270.000 jongeren tussen 16 en 30 jaar in een situatie waarin ze niet bezig zijn met een opleiding, een job of een andere training. Dat is een onaanvaardbaar hoog cijfer. Zelf ben ik een landbouwer van de zevende generatie. Ik heb met vallen en opstaan geleerd dat het niet altijd loopt zoals je wil. Je moet dan eens goed moet vloeken, je rug rechten en doorgaan. Hoopvol is dat 84% van de jongeren dat ook doet na een opleiding met YouthStart. Ik wens onze Leuvense jongeren heel veel succes toe.”