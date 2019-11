Yevgueni viert feestjaar met extra verjaardagsconcert in ‘hometown’ Leuven Bart Mertens

18 november 2019

15u55 2 Leuven Dubbel feest voor de fans van Yevgueni want de band van zanger Klaas Delrue kondigde zopas een tweede verjaardagsconcert aan. De reden ligt voor de hand: het eerste concert om twintig jaar Yevgueni te vieren, was in een mum van tijd uitverkocht. Snel tickets bestellen is de boodschap of je grijpt er gegarandeerd opnieuw naast.

Beelden: Nekka 2009/Bron: yevgueni.be

Waar is de tijd dat Klaas Delrue van Yevgueni de tapster van café De Kaffaer op de hoek van de Parkstraat met de Andreas Vesaliusstraat bezong? Die ligt zo’n twintig jaar achter ons maar het nummer ‘Sara’ is nog steeds een hit, zeker in Leuven. En in tegenstelling tot café De Kaffaer is Yevgueni nog alomtegenwoordig. Meer zelfs, in 2020 blaast de Leuvense band twintig kaarsjes uit. Om dat te vieren kondigde Yevgueni –lang geleden was het nog Evguenie Sokolov naar een song van Serge Gainsbourg- een verjaardagsconcert aan op woensdag 29 april in de Leuvense concertzaal Het Depot. Dat concert was in een mum van tijd uitverkocht en daarom besloot Yevgueni om een tweede verjaardagsconcert te spelen voor de fans die naast een ticket grepen. Meer concreet: ook op dinsdag 28 april staat er een verjaardagsshow geprogrammeerd in Het Depot.

Bekijk hier het eerbetoon van Klaas Delrue aan zijn leermeester Luc De Vos (Gorki) in december 2014 in Het Depot

“Het wordt een heel bijzondere avond met een extra lang optreden en de daarbij horende verrassingen met onder meer special guests”, zegt Mike Naert, directeur van Het Depot. “Leuven is de stad waar het twintig jaar geleden allemaal begon en waar Klaas tot 2008 bleef plakken. Als Het Depot er in 2000 al was geweest was hun allereerste optreden hoogstwaarschijnlijk daar geweest maar het allereerste officiële optreden speelde zich af in februari 2000 op het Interfacultair Songfestival in Leuven. Sinds het tweede album ‘Aan de Arbeid’ in 2007 was Het Depot een vaste halte bij elke tour en trad Yevgueni steeds op voor een volle zaal. Dit exclusieve concert zal trouwens in het verlengde liggen van een ‘Best Of Album’ dat eind november 2019 verschijnt om het feestjaar voor Yevgueni op gang te trekken.”

Nog dit: voor de gelegenheid dropt Yevgueni ook een tweede album met akoestische versies van een aantal favoriete nummers van de bandleden. We gokken erop dat ‘Sara’ erbij is…

Meer info: www.hetdepot.be en www.yevgueni.be