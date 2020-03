Wouter Mulier brengt met virtuele expo hulde aan leerlingen van SLAC/Academie Bart Mertens

27 maart 2020

14u00 0 Leuven Dit jaar is Wouter Mulier 30 jaar aan de slag als leerkracht beeldhouwen aan SLAC/Academie in Leuven. Dat viert hij met een virtuele expo. Niet van zijn eigen werk maar met creaties van zijn studenten. “Een persoonlijk verslag van de vele mogelijkheden van beeldhouwen én een hulde aan mijn leerlingen”, klinkt het.

Wouter Mulier is –zeker bij kunstliefhebbers- zeker geen onbekende naam in onze regio. Hij nam al deel aan talloze exposities in binnen- en buitenland maar ook wie de kunstwereld niet op de voet volgt, kent zeker enkele van zijn werken. Denk maar aan ‘De hand van Prometheus’ aan het Leuvense stadskantoor of ‘Fusion’ aan De Kouter in Herent. Voor de virtuele expo ‘Beeldhouwen in Leuven’ gooit Mulier het over een andere boeg en zet hij zijn studenten in de kijker. “In de 30 jaar dat ik les geef, werd ik heel vaak geraakt door beelden die mijn leerlingen in het atelier maakten”, vertelt Wouter. “Met ‘Beeldhouwen in Leuven’ breng ik een heel persoonlijke bundeling van sculpturen die me opvielen en me om één of andere reden aantrokken. Een staalkaart van 30 jaar werken met lokaal talent, zeg maar.”

Schepen van Deeltijds Kunstonderwijs Denise Vandevoort (sp.a) is zeer opgetogen over het initiatief. “Ik was erg onder de indruk van de sculpturen op de website. De expo is een prachtige ode aan de creativiteit van onze studenten aan het SLAC.” De virtuele expo je bezoeken op https://www.beeldhouwen-leuven.com/