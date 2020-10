Wordt de majestueuze Ymeriaplataan in Wijgmaal de Belgische Boom van het Jaar? Bart Mertens

06 oktober 2020

Leuven Op 1 september werden de zes finalisten bekend gemaakt voor de Belgische Boom van het Jaar 2020. Nog tot 10 oktober kan je stemmen op de Ymeriaplataan in Wijgmaal want dat is de genomineerde boom voor onze provincie.

Op 15 oktober wordt de boom met de meeste stemmen bekend gemaakt als winnaar en weten we welke boom ons land een jaar lang mag vertegenwoordigen als ‘Belgische Boom van het Jaar’. Ondertussen werden er al meer dan 2.000 stemmen uitgebracht maar de Ymeriaplataan heeft nog meer stemmen nodig om tot ‘Boom van het Jaar 2020’ bekroond te worden. De winnende boom krijgt overigens een verzorgingsbeurt ter waarde van 2.500 euro. De winnaar zal België ook vertegenwoordigen op de Europese wedstrijd ‘European Tree of the Year’ in 2021. Stemmen kan nog tot en met 10 oktober op www.boomvanhetjaar.be