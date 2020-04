Woonzorgcentra in Leuven gaan de deuren niet zomaar openstellen: “Situatie eindelijk onder controle, grondig evalueren hoe en waar we bezoek gaan toelaten” Joris Smets

Zo pas is er aangekondigd dat mensen in woonzorgcentra voortaan bezoek mogen ontvangen onder strikte voorwaarden. Toch gaan de woonzorgcentra in Leuven, zoals het zwaargetroffen Edouard Remy en Booghuys , niet zomaar de deuren opstellen. "We hebben eindelijk de situatie wat onder controle", stelt Schepen Bieke Verlinden (sp.a). "We gaan per woonzorgcentrum heel grondig bekijken wat er mogelijk is alvorens bezoek te ontvangen."

Woonzorgcentra mogen terug bezoek ontvangen strikte voorwaarden: de bezoeker moet vooraf aangemeld zijn, mag twee weken niet ziek geweest zijn en het moet ook altijd dezelfde persoon zijn. In de woonzorgcentra in Leuven zal men eerst de situatie grondig evalueren alvorens bezoek te ontvangen. “We gaan gehoor geven aan de maatregelen, maar evalueren in de mogelijkheden van onze werking”, stelt Verlinden.

Controle

“We gaan heel rustig en grondig bekijken hoe we met deze versoepeling van de maatregelen gaan omgaan”, stelt Schepen Bieke Verlinden (sp.a). “We hebben eindelijk grip op de situatie, de verspreiding van het virus en de cijfers. Dit hebben we kunnen bekomen door de bekrachtiging van extreme maatregelen waar alle bewoners en personeel nog steeds zo hard hun best voor doen. De enige mogelijkheid op verdere verspreiding in de woonzorgcentra in Leuven is op dit moment door externe personen. Ik begrijp dat iedereen terug contact wil en veel mensen gaan gebukt onder verdriet en eenzaamheid. Maar de deuren zomaar openstellen is geen goed idee, dan zijn we terug naar af. De prioriteit blijft alles beschikbaar stellen voor de essentiële zorgen en noden van de bewoners en het personeel. We gaan heel grondig, per woonzorgcentrum, bekijken wat de mogelijkheden zijn inzake de toelating van bezoek.”