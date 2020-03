Woon-werkverkeer in Vlaams-Brabant in cijfers: 1 op 6 fietst altijd maar koning auto is nog lang niet verdreven Bart Mertens

10 maart 2020

13u00 0 Leuven ACERTA maakte zopas de resultaten bekend van de jaarlijkse Mobiliteitsbarometer. Hoewel de combinatie van transportmiddelen terrein blijft winnen, blijft de auto nog steeds vervoersmiddel nummer één. Toch nam in 2019 ook de populariteit van de fiets toe in onze provincie. “28,3 % van de Vlaams-Brabantse werknemers noemen zichzelf regelmatige gebruikers”, klinkt het bij de bekende HR-dienstverlener.

De belangrijkste conclusies uit de Mobiliteitsbarometer van ACERTA

-De stagnering van de populariteit van de bedrijfswagen zette zich vorig jaar door

-De populariteit van de fiets zette zich verder door met 28,3% regelmatig fietsende Vlaams-Brabantse werknemers in 2019. In 2018 was er nog sprake van 23,7% in 2018.

-16,9% zweert trouw aan de fiets en gebruikt geen ander vervoersmiddel

-61,3% gebruikt de auto elke dag voor woon-werkverkeer maar 10,7 % combineert de wagen wel met een ander vervoersmiddel

-9,1% combineert voor het traject tussen thuis en het werk de auto met de fiets. In 2018 was dat nog 5,7%

-Het openbaar vervoer is in Vlaams-Brabant goed voor 11,7% regelmatige gebruikers. Een stagnering maar wel boven het nationale gemiddelde van 8,3 %

-21,2 % van de bedienden in Vlaams-Brabant heeft een bedrijfswagen en dat is goed voor een verdere stagnering tegenover de vorige jaren

De conclusie van Patrick Demuylder, kantoordirecteur ACERTA Leuven

“Hoe je het ook draait of keert…de bedrijfswagen mag dan niet meer het ultieme verloningselement zijn maar het valt niet zomaar te schrappen. En misschien moet dat ook niet als auto’s milieuvriendelijker worden en mensen bewuste keuzes voor milieuvriendelijke combinaties blijven maken. We hebben in 2019 ook gezien dat de door de overheid aangeboden alternatieven onder de vorm van een mobiliteitsvergoeding (intussen ongrondwettelijk verklaard, nvdr) en het mobiliteitsbudget nog geen succes zijn. We stellen ook vast dat de (elektrische) bedrijfsfiets ondertussen zo goed als een standaardoptie is in cafetariaplannen die bedrijven aan hun personeel aanbieden.”