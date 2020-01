Woningbrand door vergeten haardroger Joris Smets

30 januari 2020

In de Sluisstraat in Leuven heeft een uitslaande woningbrand gewoed. Politie en brandweer werden rond half 9 opgeroepen en kwamen ter plaatse. De brand zou ontstaan zijn door een haardroger. De bewoonster van het huis had deze vergeten uit te zetten alvorens de haardroger op haar bed te leggen. Ze heeft zelf politie en brandweer verwittigd en heeft het huis op tijd kunnen verlaten. Er valt wel een dierlijk slachtoffer te betreuren, de cavia van de bewoonster is overleden in de brand. Het is voorlopig onduidelijk of aanliggende woningen schade hebben opgelopen. Het pand zelf zou wel onbewoonbaar verklaard worden.