Woning onbewoonbaar verklaard na brand JSL

01 maart 2020

17u44 0 Leuven In de nacht van zaterdag op zondag ontstond er brand in een woning in de Hoge-Berglaan in Wilsele. Op dat moment was een man met zijn drie kinderen en een vriend van één van de kinderen in de woning aanwezig. Hij probeerde het vuur nog tevergeefs te blussen voordat de brandweer ter plaatse kwam.

De meerderjarige zoon van het gezin was gelukkig nog als enige wakker toen de brand ontstond. Hij ging meteen iedereen wekken zodat ze konden vluchten. De hulpdiensten werden verwittigd en toen de politie ter plaatse kwam sloegen de vlammen al uit het dak. Ook het dak van de bijbouw van de woning werd volledig in de as gelegd, zoals te zien op de foto. Alle kinderen waren op dat moment buiten, maar de vader was nog binnen om te proberen de brand te blussen. De twee inspecteurs gingen het brandende huis binnen en haalde de man naar buiten. De brandweer was snel ter plaatse en kon de brand blussen. Enkel de vader en de meerderjarige zoon werden licht gewond door het inademen van rook, maar moesten niet opgenomen worden in het ziekenhuis. De woning is door de brand onbewoonbaar verklaard. Het parket werd verwittigd en stelde een deskundige aan.