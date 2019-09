Woning onbewoonbaar na uitslaande brand ADPW

05 september 2019

Op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo is donderdagvoormiddag omstreeks 9.45 uur brand ontstaan in een woning. “De brandweer kreeg de melding binnen dat er een uitslaande woningbrand aan de gang was op de Diestsesteenweg. Om 10.30 uur was het vuur geblust, maar het pand is wel onbewoonbaar verklaard door de rook-en waterschade. In het pand stonden zes personen ingeschreven, maar zij waren allen afwezig op het moment van de brand. Hoe het vuur is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk, al lijkt het dat de brand op de tweede verdieping begonnen is”, bevestigt Leuvens politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. Ondertussen regelt de Leuvense politie het verkeer. De Diestsesteenweg is afgesloten tussen de Martelarenlaan en de Werkhuizenstraat. Er is een omleiding voorzien via de Kerkstraat.