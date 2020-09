Wok Dynasty strikt Aziatische topchef van de Chinese ambassade: “Culinaire vernieuwing in een aartsmoeilijke periode” Bart Mertens

28 september 2020

11u00 0 Leuven Wok Dynasty is een begrip in het culinaire wereldje maar ook de bekende zaak van eigenares Changying Wu ontsnapte niet aan de coronacrisis. “2020 is geen gewoon jaar”, vertelt Changying. “Corona heeft ook bij ons hard toegeslagen maar vandaag ben ik blij dat ik ook voor Wok Dynasty Heverlee een echte klepper heb kunnen strikken.”

Wok Dynasty viel net zoals veel andere horecazaken ten prooi aan de coronacrisis. Na de verplichte sluiting hadden klanten een zekere gereserveerdheid aan om in wokrestaurant te gaan eten. De periode na de heropening was dan ook ideaal om na te denken over de toekomst en dat deed eigenares Changying Wu dan ook. “We dachten na over hoe we culinaire vernieuwing kunnen brengen in de succesformule. In Overijse en Boortmeerbeek hadden we al topchefs aangetrokken. Klanten waarderen de nieuwe gerechten en vinden het fantastisch om in hun favoriete wok Aziatische culinaire hoogstandjes te ontdekken. Vandaag ben ik blij dat ik ook voor Wok Dynasty Heverlee een echte klepper heb kunnen strikken. De ervaren topchef Dong Yu deed ervaring op in de Chinese ambassade in Maleisië en Japan en tenslotte in de ambassade in Brussel. Daar heb ik voor de eerste keer zijn Aziatische gerechten geproefd. Ik wist het onmiddellijk: dit is de perfecte chef-kok om het keukenteam in Heverlee te leiden.”