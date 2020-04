Wok Dynasty schenkt 3.000 mondmaskers aan Wit-Gele Kruis en artsen: “Het gaat om maskers met een certificaat” Bart Mertens

02 april 2020

20u00 0 Leuven Het bekende Leuvense restaurant Wok Dynasty heeft 3.000 mondmaskers kunnen bestellen in China. “We hebben de mondmaskers verdeeld over verschillende locaties. Het was niet gemakkelijk om aan de mondmaskers te geraken maar het is gelukt”, zegt uitbaatster Chang Ying Wu.

China kreeg in januari al de volle lading te verwerken van het coronavirus en dat maakte heel wat emoties los bij de Chinese gemeenschap in ons land. In Leuven ging Chang Ying Wu, uitbaatster van de bekende Wok Dynasty-restaurants, meteen aan de slag om mondmaskers richting haar thuisland te sturen. Ondertussen heeft het coronavirus ook Europa in haar greep en kampt ons land met een tekort aan mondmaskers. Chang Ying Wu bleef niet bij de pakken zitten en sprak haar connecties in China aan. “Het was niet gemakkelijk maar we konden uiteindelijk een lading van 3.000 mondmaskers bestellen”, vertelt de uitbaatster van Wok Dynasty. “We hebben de mondmaskers verdeeld op verschillende locaties in Leuven. Zo ging er een deel van de lading naar het Wit-Gele Kruis maar ook huisartsen kregen mondmaskers via de inzamelactie van Wok Dynasty. Het gaat om maskers met een certificaat en we gaan proberen om nog meer exemplaren te bestellen in China maar wat dat betreft kan ik niets beloven.”

Dragen of niet?

In China is het verplicht voor de bevolking om mondmaskers te dragen als mensen zich op straat begeven maar in ons land is dat niet het geval. De voorbije dagen was er veel discussie over het dragen van mondmaskers maar het merendeel van de specialisten zijn het erover eens dat een mondmasker dragen op straat enkel in bijzondere gevallen nuttig is om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Chang Ying Wu is zelf wel voorstander van het dragen van een mondmasker. “In China is het inderdaad verplicht nu maar hier nog niet”, klinkt het. “Persoonlijk vind ik het wel goed om een mondmasker te dragen als je op straat komt. Ik ben uiteraard geen specialiste maar ik denk dat het psychologisch effect ook niet onderschat mag worden. Het geeft mij toch een veiliger gevoel op een bepaalde manier. Wat er ook van is…ik ben vooral blij dat we 3.000 mondmaskers naar Leuven konden halen voor onze zorgverleners die we heel hard moeten bedanken in deze moeilijke tijden.”