Witte linten tegen geweld op vrouwen op Grote Markt in Leuven. Ook Urbanus laat van zich horen… Bart Mertens

24 november 2019

16u01 0 Leuven Vrouwenvereniging VIVA-SVV organiseerde zaterdag op de Grote Markt in Leuven de actie #STOPkrijt tegen geweld op vrouwen. “Een wit lint is het internationale symbool tegen geweld op vrouwen. Samen met voorbijgangers kleurden we met krijt grote witte linten in om het bewustzijn rond geweld op vrouwen te vergroten”, zegt Lize Breban.

Samen geweld laten vervagen tot het verdwijnt…Dat was zaterdag het doel van vrouwenvereniging VIVA-SVV die actie voerde op de Grote Markt in Leuven. De vrouwenorganisatie riep iedereen op om tussen 23 november en 30 november met krijt een wit lint te tekenen op hun stoep, daar een foto van te nemen en die op sociale media te delen onder de hashtag #STOPkrijt en de tag @viva.svv. “Op die manier hopen we het bewustzijn rond geweld op vrouwen te vergroten en een stapje verder te komen in de strijd tegen geweld. De actie kadert in de bredere Witte Linten Campagne die elk jaar wordt georganiseerd op 25 november. Dat is de internationale dag voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen”, zegt Lize Breban. Onder meer Stan Van Samang, Natalia en Urbanus scharen zich overigens achter de actie van vrouwenvereniging VIVA-SVV.

Ondanks alle vooruitgang die België zeker al geboekt heeft, zijn we er nog lang niet Vrouwenvereniging VIVA-SVV

Uit onderzoek blijkt dat wereldwijd 1 op 5 vrouwen in haar leven het slachtoffer wordt van geweld. Specifieke cijfers voor België zijn moeilijk te vinden volgens VIVA-SVV maar uit een bevraging uit 2014 van het FRA (European Agency for Fundamental Rights) blijkt dat 36% van de Belgische vrouwen in haar leven het slachtoffer wordt van één of andere vorm van geweld. “Ondanks alle vooruitgang die België zeker al geboekt heeft, zijn we er dus nog lang niet”, zegt Lize Breban. “Via onze #STOPkrijt-actie willen we dat nogmaals benadrukken. De strijd tegen geweld blijft van belang. Als zoveel Belgische vrouwen het slachtoffer worden van geweld, kunnen we hen niet in de steek laten. We moeten beter kunnen in ons land.”

Canada

Nog dit: een wit lint is het internationale symbool tegen geweld op vrouwen. De Witte Linten Campagne begon in 1991 in Canada. De beweging kwam op gang als tegenreactie op de ‘Montreal Massacre’, ondertussen al 30 jaar geleden. Een schutter doodde toen 14 vrouwen. De campagne werd al snel internationaal overgenomen en is momenteel actief in 60 landen.

Meer info: www.viva-svv.be/STOPkrijt