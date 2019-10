Wisselgeld uit kassa van apotheek gestolen ADPW

23 oktober 2019

14u55 2

Onbekenden hebben de voorbije nacht ingebroken in een apotheek in de Parkstraat. De indringers raakten binnen langs de achterzijde van het pand. Ze gingen er vandoor met het wisselgeld dat in de kassa aanwezig was.