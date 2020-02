WISPER vzw organiseert vijfde editie CLOSE Festival in OPEK JSL

01 februari 2020

14u25 0 Leuven Op zaterdag 1 februari weerklinken er vijftig unieke zangstemmen in het Openbaar Entrepot voor de Kunsten in Leuven. WISPER vzw organiseert er naar jaarlijkse traditie het CLOSE Festival. Een dag waarop a capella zang in al haar vormen en maten gevierd wordt tijdens vier workshops en een reeks van negen concerten.

CLOSE Festival is ondertussen toe aan haar vijfde editie. De succesformule blijft ongewijzigd: de dag start om 10 uur met vier workshops. Deelnemers kunnen kiezen uit een cursus backing vocals met Magalie Gelin, een masterclass The moving voice met Sarah Klenes, vocale percussie bij WISPER-docent Yannick Van Loo of ze kunnen zich laten bijstaan door zangcoach Indra Boone. Vanaf 16.30 uur barst het feest dan echt los met de concertreeks. De line-up bestaat uit diverse a capella-ensembles uit Vlaanderen die voor hun optreden gecoacht werden door WISPER. Ook de cursisten van drie WISPER-zangreeksen voor gevorderden, de zogenaamde CLOSE-studio’s, verzorgen een optreden. O BAIN MARIE, de groep van Marie Bogaert zorgt voor een zinderend slotakkoord.

Vorig jaar mocht CLOSE Festival ongeveer tweehonderd bezoekers verwelkomen.