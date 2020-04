Winkelketen Action brengt handschoenen en veiligheidsbrillen naar UZ Leuven EDLL

14 april 2020

19u14 1 Leuven Twee vrachtwagens van Action reden volgeladen met 2 miljoen handschoenen en 8.000 veiligheidsbrillen vandaag door België om aan verschillende ziekenhuizen en het Rode Kruis te doneren in de strijd tegen het coronavirus. Ook UZ Leuven kreeg een lading.

De winkelketen Action gaf gehoor aan de oproep van verschillende ziekenhuizen voor medische materialen. Een van de vrachtwagens hield vandaag halt aan Gasthuisberg in Leuven. Daar namen ze de handschoenen en veiligheidsbrillen graag in ontvangst. “We bedanken Action van harte voor de gulle gift. Als groot ziekenhuis hebben we nood aan zeer veel protectief materiaal dat we moeten verwerven in een wereld waar er momenteel schaarste heerst. De gift van Action zal er zeker toe bijdragen dat we maximaal goede zorg aan onze patiënten kunnen geven en dat wij ons personeel kunnen beschermen’, aldus Prof. Dr. Wim Robberecht, CEO UZ Leuven.