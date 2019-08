Winkeldief haalt uit naar uitbater Bart Mertens

18 augustus 2019

15u00 0 Leuven Afgelopen weekend werd een winkeldief gevat in de Riddersstraat in Leuven.

De 19-jarige man uit Leuven vroeg in een winkel naar een fles cola en tabak. Hij kreeg de goederen en maakte daarna aanstalten om te vertrekken zonder te betalen. De uitbater hield hem tegen en het kwam tot een handgemeen waarbij de uitbater lichtgewond raakte. De vader van de uitbater was ook in de winkel aanwezig en kon de hulpdiensten verwittigen. De Leuvense politie nam de winkeldief mee voor verhoor. Hij bleek geen geld op zak te hebben en kreeg een proces-verbaal cadeau van de agenten.