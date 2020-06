Winkeldief betrapt met 22 pakken condooms Kim Aerts

02 juni 2020

15u00 0

Een 32-jarige illegaal is zaterdag betrapt in warenhuis Delhaize aan de Tervuursevest in Heverlee toen hij 22 pakken condooms, zeven blikken tonijn en 660 gram kersen probeerde te stelen. De totale waarde van de gestolen goederen bedroeg meer dan 283 euro.

De dertiger had alles verstopt onder zijn kledij, maar hij viel op door zijn verdacht gedrag. De verdachte reageerde agressief op de bewakingsagent en gaf hem enkele duwen om uit de winkel te kunnen ontsnappen. Ook tegen de opgeroepen politie reageerde de man hysterisch en verbaal agressief. Hij verzette zich tegen zijn arrestatie door zich op te spannen, te stampen en te kronkelen met zijn schouders om onder de handboeien uit te raken.

De 32-jarige verdachte, die geen verblijfsrecht geniet in België, zal zich in september voor de rechtbank moeten verantwoorden voor winkeldiefstal met geweld.