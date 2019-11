Winkeldief betrapt in Colruyt ADPW

18 november 2019

De winkeldetective van warenhuis Colruyt in de Lombaardenstraat in Leuven betrapte zaterdag een 21-jarige man op winkeldiefstal. Hij zag dat de man pakjes roltabak in zijn mouwen wegstopte. Toen de man voorbij de kassa wandelde zonder te betalen, sprak hij hem aan. De man bekende de diefstal. De detective herkende de man ook van een winkeldiefstal in hetzelfde Colruytfiliaal op zaterdag 9 november. Die dag stal hij ook roltabak. Ook deze diefstal gaf de man toe. De twintiger, die illegaal in België verblijft, werd onmiddellijk gedagvaard in toepassing van het snelrecht. Hij zal in december voor de rechtbank moeten verschijnen.