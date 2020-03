Winkeldetective betrapt whiskydief Kim Aerts

15 maart 2020

14u31 1

Een dief is zaterdagnamiddag betrapt door een winkeldetective bij Colruyt in het centrum van Leuven. De twintiger zonder verblijfplaats in België probeerde twee flessen whisky te stelen, maar dat was buiten de winkeldetective gerekend. De twintiger werd staande gehouden en de politie werd erbij gehaald. De verdachte werd meegenomen naar het commissariaat. Er werd proces-verbaal opgesteld.