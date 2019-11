Winefair palmt dit weekend opnieuw Hal 5 in Bart Mertens

20 november 2019

16u16 14 Leuven Wijnliefhebbers uit onze regio moeten komend weekend afzakken naar Hal 5 in Kessel-Lo. Daar vindt voor het tweede jaar op rij Winefair plaats. “Onze verhuizing van de Brabanthal naar Hal 5 was een gouden zet. We mikken opnieuw op meer dan 3.000 bezoekers”, zegt organisator Stefan Frissen.

Het hoogtepunt van het jaar voor wijnliefhebbers uit Leuven en omstreken staat dit weekend op de agenda. Op 22, 23 en 24 november palmt de grootste wijnbeurs van onze regio opnieuw Hal 5 in Kessel-Lo in. Winefair bestaat al sinds 2012 in Limburg maar veroverde nadien ook Vlaams-Brabant met enkele edities in de Brabanthal. Sinds vorig jaar vindt het wijnevent plaats in Hal 5 en dat bleek volgens organisator Stefan Frissen een gouden zet.

3.000 bezoekers

“Hal 5 in Kessel-Lo is een prachtige historische locatie met veel geschiedenis”, laat organisator Stefan Frissen optekenen. “Vorig jaar klokten we af op meer dan 3.000 bezoekers. Ook dit jaar mikken we op een succeseditie en de verhuizing naar Hal 5 heeft een belangrijke rol gespeeld in de groei van het bezoekersaantal. Eigenlijk hopen we dat ons wijnevent niet al te veel meer groeit want we kijken ook strikt toe op het comfort van de bezoekers. Groeien naar 5.000 bezoekers is bijvoorbeeld onmogelijk want daarvoor heeft Hal 5 onvoldoende ruimte.”

Het is een toegankelijk event maar tegelijk kan je er ook verdieping en verbreding ontdekken in de wondere wereld van wijn Stefan Frissen, organisator van Winefair

Blijft de vraag: moet je iets van wijn kennen om een bezoek te brengen aan Winefair? “Absoluut niet. Een bezoek aan Winefair is een totaalbeleving die al je zintuigen prikkelt. Wijn blijft uiteraard het belangrijkste deel van het geheel maar je hoeft zeker geen kenner te zijn. Zowel wijnspecialisten als totale leken vinden hun gading op Winefair. Het is een toegankelijk event maar tegelijk kan je er ook verdieping en verbreding ontdekken in de wondere wereld van wijn”, besluit Stefan Frissen. Voor zaterdag en zondag zijn er nog tickets beschikbaar. Een toegangsticket voor Winefair kost in voorverkoop 4 euro. Tickets zijn verkrijgbaar via www.winefair.be.