Winefair breekt records in Hal 5: 4.000 bezoekers. “Steeds meer jonge mensen zijn geboeid door wijn”, zegt organisator Stefan Frissen Bart Mertens

25 november 2019

08u45 0 Leuven De bekende wijnbeurs Winefair heeft de beste editie ooit achter de rug in Leuven. Het event lokte het voorbije weekend iets meer dan 4.000 bezoekers naar Hal 5 in Kessel-Lo. Dat zijn er zo’n duizend meer in vergelijking met vorig jaar. “Het was de beste editie ooit”, zegt organisator Stefan Frissen.

Winefair –ooit klein begonnen in Limburg maar op enkele jaren tijd ook groot geworden in Leuven- klokte afgelopen weekend af op net iets meer dan 4.000 bezoekers. Dat maakt van de zesde editie in Leuven meteen de beste ooit. Organisator Stefan Frissen is een tevreden man nadat het record van vorig jaar opnieuw werd gebroken. Toen klokte Winefair af op ongeveer 3.000 bezoekers in Hal 5. “Winefair Leuven had de voorbije jaren al een stevige reputatie opgebouwd in de Brabanthal maar sinds de verhuizing naar Hal 5 in Kessel-Lo als nieuwe locatie is Winefair duidelijk begonnen aan een nieuw hoofdstuk”, klinkt het tevreden. “De openingsavond was al op voorhand uitverkocht en bijgevolg waren de verwachtingen hoog. Het viel ook op dat Winefair steeds meer jonge mensen weet te boeien en dat is onder meer te danken aan de locatie. Hal 5 past perfect bij ons belevingsconcept. We zijn er ook afgelopen weekend in geslaagd om zowel de ervaren wijnliefhebbers als de jonge wijnliefhebbers mee te nemen in ons verhaal.” Meer info: www.winefair.be