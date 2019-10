Win je Repair Café aan huis Bart Mertens

14 oktober 2019

12u46 1 Leuven Maakbaar Leuven komt naar je toe in de Repair Week die vandaag van start gaat. “We willen ons initiatief tot bij de mensen in de huiskamer brengen en daarom kan je een Repair Café aan huis winnen.”

In de aanloop naar de Internationale Repair Day is zopas de Repair Week van start gegaan in Leuven. Maakbaar Leuven, de organisatie rond herstelactiviteiten in Leuven, zet haar activiteiten deze week extra in de kijker met een opmerkelijke wedstrijd. De organisatie stuurt haar herstellers op pad om herstellingen uit te voeren. Of met andere woorden: je kan een persoonlijk ‘repair café’ winnen. “We willen repair cafés tot bij de mensen in de huiskamer brengen. Daar pakken wij de kleine herstellingen aan waarbij je nergens mee terecht kan en die je partner al maanden voor zich uitschuift”, vertelt Olivier, vrijwilliger en ‘Local Repair Hero’ bij Maakbaar Leuven. “Zo tonen we hoe je op een eenvoudige manier spullen kan herstellen en een tweede leven geven. Iedereen kan een hersteller winnen door simpelweg in te schrijven op de nieuwsbrief van Maakbaar. Op een plek naar jouw keuze in regio Leuven (Leuven en buurgemeenten, nvdr) strijken de herstellers dan neer met een Repair Café.

Europees project

De Internationale Repair Day op zaterdag 19 oktober staat dit jaar –hoe kan het ook anders- in het reken van de klimaatstrijd. “De repair-beweging is een onmisbare schakel in de transitie naar een circulaire economie. Met de hulp van stad Leuven willen we Leuven uitbouwen tot een voorbeeld van duurzaamheid in Vlaanderen en Europa. Recentelijk haalden we samen met stad Leuven een grootschalig Europees project binnen met als doel een digitale infrastructuur rond herstellen te ontwikkelen. Zo kunnen we repareren ondersteunen en vergemakkelijken in samenwerking met tientallen internationale partners”, besluit Tom, één van de drijvende krachten achter Maakbaar Leuven.

Inschrijven op de nieuwsbrief van Maakbaar kan op www.maakbaarleuven.be.