Win duotickets voor Circus Barones. “We nemen de bezoekers mee naar sprookjesland” Bart Mertens

15 oktober 2019

15u30 0 Leuven Circus Barones komt naar Leuven en wel van woensdag 23 oktober tot en met zondag 3 november. Het circus schenkt 25 duotickets weg voor de lezers van HLN.be. Snel mailen en onze Facebook-pagina ‘Het Laatste Nieuws uit Leuven’ liken is de boodschap.

Binnenkort palmt het bekende Circus Barones parking 4 in aan de Brabanthal. De artiesten komen het publiek verrassen met hun nieuwe show ‘Surprise’. Wat te verwachten? “Na de succesvolle tournee van vorig jaar met als thema ‘Reis door de wereld’ liet het circus zich dit jaar inspireren door de meest bekende sprookjes. Onze inmiddels beroemd geworden clown Patatje is de gastheer en voert de bezoekers mee doorheen sprookjesland op een verrassende wijze. Van een vliegend tapijt in het sprookjesland van duizend en één nacht tot een unieke adembenemende acrobatische act. Ook de clowns laten zich niet onbetuigd en vervoeren een van oudsher bekende Engelse dame de piste in met een eigenzinnig taxivoertuig dat tot hilarische toestanden leidt. Maar zoals het in sprookjesland past, verklappen we liever niet teveel en laten we de toeschouwer graag zelf alles ontdekken. We willen wel nog meegeven dat we een nieuwe piste hebben met nieuwe licht- en geluidstechnieken die de choreografie hult in een feeërieke sfeer.”

25 gratis duotickets

25 gratis duotickets

Speciaal voor HLN.be geeft het circus 25 gratis duokaarten – ter waarde van 50 euro - weg voor de voorstelling op maandag 28 oktober om 15 uur.