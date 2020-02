Wilselsesteenweg even afgesloten door stormschade JSL

10 februari 2020

15u52 0

De Wilselsesteenweg, ter hoogte van rusthuis Bethlehem, is even afgesloten geweest omdat er gevaar was omwille van stormschade. Een boom, die veel schade had ondervonden van storm Ciara, dreigde op de weg te vallen. De brandweer kwam ter plaatste om de boom te kappen. Het verkeer werd er even omgeleid.