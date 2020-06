Wilsele-dorp heeft eindelijk weer een frituur: “Moderner en een uitgebreider assortiment” JSL

29 juni 2020

16u07 0 Leuven Goed nieuws voor de inwoners van Wilsele en omstreken! Na een paar maanden heeft het dorp opnieuw een eigen frituur. De opening is gepland voor komende woensdag 1 juli en uitbater Glenn Delise (31) kan niet wachten om aan de slag te gaan. “Er was nood aan een goeie frituur in het dorp en vanaf woensdag vlieg ik er meteen in.”

Geen speciaal evenement voor de opening van ‘Glekke Frit’ op woensdag, maar gewoon de deuren opengooien en aan de slag gaan: dat is waar Glenn Delise (31) zin in heeft. “Het was ook wat moeilijk met alle coronamaatregelen natuurlijk”, zegt hij. “Maar dat moest ook niet per se voor mij. De mensen in het dorp hadden nood aan een eigen frituur en daar heb ik de voorbije maanden werk van gemaakt. Ik werkte voor de vorige eigenaar, maar dat liep niet zo goed en ik ben blij dat ik nu zelf de frituur heb overgenomen. Ik heb ook alles wat moderner gemaakt en de menukaart uitgebreid. Zo is er nu vol-au-vent, stoofvlees, ballekes in tomatensaus, verse tartaar en uiteraard veel meer frituursnacks. Zelf ga je me echter niet veel frieten zien eten, als ik naar de frituur ga neem ik meestal gewoon vier snacks. Maar pas op, ik proef uiteraard wel eens en weet dus heel goed hoe echt goeie frieten smaken. Ik kan beloven dat je daarvoor vanaf woensdag hier terecht kunt.”

Adres: Kappellaan 54, 3012 Wilsele.

Openingsuren: Dinsdag tot donderdag van 11.30 tot 13.30 en van 17 tot 22 uur, zaterdag van 17 tot 23 uur en zondag van 17 tot 22 uur.