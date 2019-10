Willy en Steven Bogaerts zijn terug na succesboek ’13 Geboden’. “Deze keer duiken we in de wereld van de sugar daddies” Bart Mertens

15 oktober 2019

17u00 1 Leuven Schrijversduo Willy en Steven Bogaerts zijn amper bekomen van het succes van ’13 Geboden’ en ze zijn al terug met ‘Sugar Daddy’. Dat boek duikt in de wereld van oudere mannen die het gezelschap van jonge vrouwen opzoeken om hun eenzaamheid te verdrijven. “Leuven ontsnapt niet aan dat fenomeen. Een Leuvense professor is het hoofdpersonage”, vertelt Willy Bogaerts.

U herinnert zich ongetwijfeld de televisiereeks ’13 Geboden’ nog en het gelijknamige boek dat het Leuvense schrijversduo Willy en Steven Bogaerts schreef bij de succesvolle reeks. Voor vader en zoon Bogaerts betekende het in zekere zin de definitieve doorbraak, al was het schrijversduo eigenlijk al een vaste waarde in de wondere wereld van de misdaadverhalen. “Een boek schrijven bij een succesvolle reeks was voor ons een heel exploot. Het boek deed het erg goed en qua bekendheid is daardoor voor ons een nieuwe wereld opengegaan. Dat was te merken op de boekenbeurs. Vroeger signeerden we een tiental boeken en nu stond er opeens een hele rij lezers te wachten. Dat was toch een verrassing die we nog altijd niet te boven zijn gekomen”, laat Willy Bogaerts optekenen.

Vooral op universiteiten heeft men te maken met het fenomeen ‘sugar daddies’ en ook Leuven ontsnapt er niet aan Willy Bogaerts

Sugar Daddy

Toch is het schrijversduo snel boven water gekomen, want toen uitgeverij Lannoo vroeg om een nieuwe misdaadreeks te schrijven, doken vader en zoon Bogaerts snel terug in het schrijversbestaan. “De bedoeling is om elk boek op te bouwen rond een actueel maatschappelijk fenomeen”, klinkt het. “Onze keuze viel op sugar daddies. Dat zijn oudere mannen die het gezelschap van jonge vaak hoog opgeleide vrouwen opzoeken om hun eenzaamheid te verdrijven. Vooral op universiteiten heeft men te maken met het fenomeen en ook Leuven ontsnapt er niet aan. Het hoofdpersonage in ‘Sugar Daddy’ is trouwens een Leuvense professor.”

‘Sugar Daddy’ is al het vijftiende boek van het Leuvense schrijversduo en kan in zekere zin omschreven worden als een erotische roman. “Zoals steeds kiezen we voor een waargebeurd feit en verwennen we de lezer met een boeiende mix van werkelijkheid en fictie. Dat leidt in ‘Sugar Daddy’ niet zelden tot onverwachte avonturen, zeker als de gedoofd verklaarde passionele gevoelens weer oplaaien. We omschrijven ‘Sugar Daddy’ zelf als een boek waarin een mix van spanning en emotie wordt gekruid met een aardig vleugje erotiek. Over het verhaal zelf willen we niet teveel prijsgeven, maar ik wil wel onthullen dat de bekende Leuvense professor Hans Mayer een relatie begint met de bijna dertig jaar jongere Angelina. Hij voelt zich herboren, maar zij heeft andere bedoelingen. Zo komt professor Mayer terecht in een duistere wereld van geld en genot. Ondertussen probeert ook nog een andere dame met een kwalijke reputatie hem met haar charmes in te palmen. In Oostende wordt uiteindelijk duidelijk dat het allemaal te maken heeft met schuld uit een ver verleden. Als boetedoening wordt Mayer zelfs verplicht om te doden. Zal hij daar nog onderuit kunnen of zit Commissaris Doro hem op de hielen? Het is aan de lezer om dat te ontdekken”, besluit het schrijversduo dat al naam en faam maakte met reeks misdaadverhalen waarin commissaris Claude Bottu de hoofdrol speelde.

Ook nu krijgt Bottu weer een stevig mysterie voor de voeten geworpen, al is hij wel met pensioen ondertussen en verblijft hij in Oostende. “In het nieuwe boek zit een veelbelovende rode draad tussen Leuven en Oostende”, beloven Willy en Steven Bogaerts nog. Meer info: www.bogaerts.info en www.lannoo.be