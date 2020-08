Wilde gok levert Carine eretitel ‘Professor Zonnebloem’ op Kim Aerts

09 augustus 2020

13u05 0 Leuven Carine Simons (59) uit Kessel-Lo heeft tot op de dag nauwkeurig kunnen voorspellen welke zonnebloem aan het Abdij van Park als eerste een hoogte van twee meter zou bereiken. Daarmee gokte ze beter dan zo’n honderd andere deelnemers aan de wedstrijd.

In Abdij van Park groeiden de voorbije maanden zonnebloemen. Die bloemen hielden heel wat volgers op de Facebookpagina van Abdij van Park in spanning, want zij konden gokken op welke datum welk van de vijf kandidaat bloemen als eerste twee meter hoog zou zijn. De werknemers van tuinbouwproject De Wikke plantten de scheutjes in de grond aan de Norbertuspoort. De vijf zonnebloemen van ‘t Plukgeluk deden op de abdijsite een race tot twee meter. Tot eind juni mochten liefhebbers gokken welke bloem als eerste de kaap van twee meter zou overschrijden, en wanneer. Hij of zij die zowel de juiste bloem als het dichtst bij de datum zat, viel in de prijzen. In totaal deden zo’n honderd mensen mee.

Dankzij dochter

In juni viel gelukkig meer neerslag dan in mei. Zo kon de koningin der zomerbloemen gestaag groeien. Het werd een strijd tussen de eerste vier bloemen. Uiteindelijk haalde bloem vier het, exact op de dag dat Carine Simons (59) had voorspeld.

“Ik zag de wedstrijd dankzij mijn dochter Kim. Zij gokte op bloem drie, op 13 juli. Dus nam ik bloem vier, en 14 juli”, lacht Carine. “Ik moet mijn dochter dus bedanken, ook al was het puur geluk. Ik vernam van anderen dat ze hadden opgezocht hoe lang het zou duren eer een zonnebloem twee meter bereikt, maar soms is een wilde gok de beste strategie”, knipoogt de winnares uit Kessel-Lo.

28 gokjes

Achtentwintig deelnemers gokten op bloem vier, maar Carine was de enige die de datum juist raadde. Het levert haar een boeket wilde bloemen op van ’t Plukgeluk en een pot honing van stadsimker Staf Kamers. Die honing is afkomstig van de bijtjes in de bijenhal van de abdij.

“Carine mag zich vanaf nu een gans jaar professor Zonnebloem noemen”, lacht schepen van Toerisme Denise Vandevoort. Zij overhandigde de prijzen aan Carine in de bloementuin van ’t Plukgeluk, vlakbij de abdijsite. Daar staan op dit moment nog meer zonnebloemen in bloei. De vier overige laureaten, die op de juiste bloem gokten maar 11, 16 en 17 juli verwachtten, ontvingen eerder al een pot heerlijke honing.