Wijn uit een doosje blijkt de ideale

‘lockdown-wijn’: “Tien keer meer bestellingen” Bart Mertens

22 april 2020

17u30 2 Leuven Sinds het begin van de lockdown krijgt Kristine Coenen van Chateaubib uit Leuven tot tien keer meer bestellingen binnen. Een meer dan welkom lichtpuntje sinds ze op 26 maart onverwacht afscheid moest nemen van haar echtgenoot Chris De Baets die ‘Château Bag in Box’ lanceerde.

Leuven moest recentelijk afscheid nemen van Chris De Baets. De 58-jarige wijnkenner en oprichter van wijnzaak Chateaubib werd getroffen door een hartstilstand in het ziekenhuis waar hij werd behandeld voor huidkanker. “Dat was een zware slag”, vertelt echtgenote Kristien Coenen. “Chris kon niet meer worden gered. Zijn plotse dood kwam net op het moment dat de webshop Chauteaubib.be een stevige boost kreeg door de verplichte sluiting van de horecazaken. Hij heeft dat succes gelukkig nog kunnen meemaken.”

Mijn echtgenoot Chris De Baets overleed plots op 26 maart, maar hij maakte het succes van de webshop gelukkig nog even mee Kristien Coenen van Chateaubib.be

Het woord succes kunnen we letterlijk nemen want Kristien Coenen krijgt tot tien keer meer bestellingen sinds de lockdown. “Wij verkopen topwijn uit een doosje en momenteel krijgen we tot tien keer meer bestellingen via onze webshop Chateaubib.be. Mensen kopen graag veilig online, maar ook het feit dat een bag-in-box wijn tot zes weken kraakvers blijft na opening speelt een rol.”

Met de post

“Naast de uitzonderlijk lange houdbaarheid zijn er nog tal van voordelen aan onze wijntjes”, vertelt Kristien. “Ze komen in doosjes van drie liter, wat overeenkomt met vier flessen. Dat bespaart de mensen een verplaatsing naar de glascontainer. En vergeet ook niet dat onze wijnboxen niet kunnen breken tijdens de verzending. Ik doe alle dozen persoonlijk op de post en de zekerheid dat ze in perfecte staat aankomen is voor mij een geruststelling. Vaak ga ik ook zelf leveren, al dan niet met onze wijnfiets.” Meer informatie kan je vinden via www.chateaubib.be.