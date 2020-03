Wijkcommissariaten van politie sluiten KAR

13 maart 2020

De Leuvense politie zal als maatregel tegen het coronavirus haar wijkcommissariaten sluiten tot nader order. Het politiehuis op de Philipssite blijft wel de klok rond open. “Voor dringende politiehulp zijn we altijd te bereiken op 101. Voor niet dringende politiehulp is de Leuvense politie te bereiken op het nummer 016/21.06.11. Voor meer informatie over de maatregelen van de stad Leuven kan je surfen naar www.leuven.be/coronavirus”, geeft perswoordvoerder Nicolas Del Piero nog mee.