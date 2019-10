Exclusief voor abonnees Wijgmaalse Luka vertegenwoordigt met Hooverphonic België op het Eurosongfestival: “Ik dacht eerst dat Alex een grapje maakte” Esther De Leebeeck

17u12 0 Leuven Luka Cruysberghs, amper 18 jaar oud, mag over een halfjaar met Hooverphonic België vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Rotterdam. Luka is sinds vorig jaar de nieuwe zangeres van de band. Zij won in 2017 The Voice van Vlaanderen én het muzikale hart van bandleden Alex Callier en Raymond Geerts. De zangeres uit Wijgmaal heeft alvast een link met het Songfestival. Als jonge tiener deed ze auditie voor Junior Eurosong, nota bene met ‘Happiness’ van Hooverphonic. De cirkel is rond. Stress heeft de Wijgmaalse voorlopig niet, vooral veel ‘goesting’.

Dag Luka. Je bent momenteel op tournee in Oost-Europa. Hoe is het daar?

Goed! We zitten nu in Roemenië en dat is ineens ook mijn favoriete plaats geworden. We speelden gisteren in Cluj en dat was heel fijn. Ik werd ‘s ochtends wakker in mijn tourbus, deed mijn raam open en het enige wat ik zag waren bergen en groene natuur, echt prachtig.

Welke landen staan er nog op de planning?

Bulgarije, Hongarije, Slovakije en dan gaan we ook nog naar Tsjechië.

Even terug naar onze regio. Hoe was het om in Wijgmaal op te groeien?

Heel tof! Wijgmaal is een rustig dorp. Ik groeide letterlijk op tussen de paarden in de velden. Er zijn ook veel pleintjes in het dorp waar we geregeld met de vrienden samenkwamen. Ik vond het heel aangenaam om in Wijgmaal op te groeien en heb er nooit problemen gehad.

