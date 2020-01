Wijgmaalse Luka mag met Hooverphonic op 12 mei naar de eerste halve finale van het Eurosongfestival EDLL

29 januari 2020

De Wijgmaalse Luka Cruysberghs, amper 18 jaar oud, mag met Hooverphonic België vertegenwoordigen op de 65ste editie van het Eurovisiesongfestival in Rotterdam. Fans kunnen alvast hun agenda blokkeren op dinsdag 12 mei, want dan zal Luka met Hooverphonic ons land vertegenwoordigen tijdens de eerste halve finale. Dat werd bekend gemaakt tijdens de loting in Rotterdam.

Luka neemt het samen met bandleden Alex Callier en Raymond Geerts onder meer op tegen artiesten uit Israël, Noorwegen, Rusland, Australië en Cyprus. De Wijgmaalse treed als voorlaatste op in die eerste halve finale.

Tickets voor de halve finales en de grote finale op zaterdag 16 mei zijn vanaf morgenmiddag 12 uur te koop.