Wijgmaalse Gloria (18) is nieuwe Ketnet-wrapper: “Zot hé? Ik heb er ongelofelijk veel zin in” Redactie

21 oktober 2019

17u41 0 Leuven De kogel is door de kerk: de 18-jarige Gloria Monserez uit Wijgmaal volgt Charlotte Leysen op als nieuw schermgezicht van Ketnet. In een liveshow nam Gloria het afgelopen vrijdag op tegen finalisten Aaron en Tinneke. De Ketnetters kozen uiteindelijk Gloria als nieuwe wrapper. “Dit is zot hé? Maar ik heb er ongelofelijk veel zin in”, klinkt het bij de Wijgmaalse.

Gloria Monserez uit Wijgmaal volgt Charlotte Leysen op als nieuw schermgezicht van Ketnet. Charlotte stopt na acht jaar met presenteren op de kinderzender. Uit maar liefst vijfhonderd kandidaten namen finalisten Gloria, Aaron en Tinneke het afgelopen vrijdag tegen elkaar op. Tijdens een liveshow op Ketnet moesten ze zo snel mogelijk een parcours afleggen van het Ketkot naar de Ketnet-studio. Op hun tocht dwars door het VRT-bos werden ze regelmatig opgeschrikt en moesten ze allerlei opdrachten uitvoeren. De Ketnetters konden via de Ketnet-app en website hun favoriete wrapper helpen. Uiteindelijk was het Gloria die als eerste de eindmeet in de Ketnet-studio haalde. “Mijn brein stond op ontploffen. Ik dacht: nee, dit kan niet? Is dit echt? Ik ben super blij en heb ongelofelijk veel zin om aan dit nieuwe avontuur te beginnen”, zegt Gloria.

Hulp

Veel tijd om te bekomen had de Wijgmaalse niet. Zondag was ze al meteen te zien op Ketnet voor haar eerste presentatie als wrapper. “Het ging eigenlijk heel goed. De andere wrappers zijn behulpzaam, dus je staat er niet alleen voor. Ook al was het spannend, iedereen hielp me”, aldus Gloria. De creatieve duizendpoot is geen onbekende voor de kijkers. Gloria is een van de Helden van Ketnet en woont op een boot. “Ik heb altijd al een grote liefde gehad voor Ketnet. Nu kan ik mijn droom waarmaken”, zegt de Wijgmaalse.

De Ketnetters kunnen Gloria voor het eerst ontmoeten tijdens Ketnet Halloween van 28 oktober tot en met 1 november in Plopsaland De Panne.