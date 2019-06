Wijgmaalbroek nog steeds in ban van kattenhater: opnieuw diertje gestorven door vergiftiging ADPW

05 juni 2019

21u59 36 Leuven De bewoners van Wijgmaalbroek zitten met de handen in het haar. Sinds begin maart zijn er al zeven katten vergiftigd. Vijf katten overleefden dat niet. Daarnaast zijn er ook nog twee katten vermist. Kater Moscha van Jan Muller en Bien Meeuwis kwam dinsdagavond thuis met schuim op de lippen. Hij begon te braken en overleed kort nadien.

“Ik word er moedeloos van. Als leden van je dagelijks huishouden één voor één worden afgeslacht, maakt me dat machteloos. Het is wachten op het volgende slachtoffer. En dat kan toch echt de bedoeling niet zijn”, zeggen Jan Muller en Bien Meeuwis.

De autopsie heeft aangewezen dat het landbouwgif Aldicarb in de maag werd teruggevonden. Daarnaast werd er ook rattenvergif in de lever gevonden. Dezelfde combinatie werd teruggevonden bij een kat van de buren. Mies had ook nog lichamelijke letsels opgelopen. Mogelijks werd ze ook nog eens mishandeld Jan Muller

Sinds begin maart zijn er al twee katten van Jan overleden. “Begin maart is Mies gestorven. De autopsie heeft aangewezen dat het landbouwgif Aldicarb in de maag werd teruggevonden. Daarnaast werd er ook rattenvergif in de lever gevonden. Dezelfde combinatie werd teruggevonden bij een kat van de buren. Mies had ook nog lichamelijke letsels opgelopen. Mogelijks werd ze ook nog eens mishandeld”, vertelt Muller. Tijdens die periode werd ook Bella vergiftigd, maar zij overleefde. Moscha had dan weer minder geluk. Veel buren houden hun katten dan ook al maandenlang binnen. “Maar dat is voor ons geen optie. Die dieren worden daar gek van, dus dat kan je niet blijven volhouden”, meent Muller.

Potentiële verdachte

De Leuvense politie onderzoekt de zaak. “Iemand van de dierenafdeling van de politie is bezig met de zaak. Er is iemand genoemd als potentiële verdachte. De zaak is belangrijk genoeg om er werk van te maken, maar het is niet evident. In het verleden hebben we al huiszoekingen gedaan, maar die hebben toen ook niets opgeleverd”, vertelt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx.

Ook Kim Sellekaerts en Frieda Bollaerts hebben last van de kattenhater. Kim vond haar zwarte kater Marcel op 11 maart dood terug. Ook Frieda Bollaerts is haar kat en beste vriend Alfred kwijt. In 2012 werd er ook al een kat van Frieda dood teruggevonden. Een andere viel dan weer schuimbekkend van de trap. “Toen werd het gif gemengd in doosjes tonijn”, vertelt Frieda. “In de tuin van een bewoner van de wijk stonden toen lege kattenblikjes, maar de politie heeft nooit een dader kunnen vinden. Hopelijk kunnen ze dat nu wel. Stel je maar eens voor dat een kind zoiets opeet. Ik wil niet weten wat de gevolgen dan zullen zijn.”

Twee van de toen overleden katten werden naar de dierenkliniek in Gent gebracht voor een autopsie. In 2012 werd het verboden landbouwgif Aldicarb gebruikt om de dieren te vergiftigen. Dat is ook dodelijk voor mensen. “Heel die heisa is eigenlijk is nooit gestopt. Vorig jaar zijn er nog twee dode katten gevonden met schuim op de bek en een plas speeksel rond de kop, typisch voor vergiftiging”, besluit Muller.