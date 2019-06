Wietplantage met 300 planten ontdekt in voormalige bakkerij Kim Aerts en Andreas De Prycker

03 juni 2019

18u18 15

Op de hoek van de Gebroeders Tassetstraat en de Nieuwstraat in Wijgmaal heeft de politie zo’n 300 wietplantjes aangetroffen in een oude bakkerij. De ontdekking kwam er nadat de verhuurder van het pand niet meer binnen geraakte en zijn huurder niet meer kon bereiken. Er moest een slotenmaker bijgehaald worden omdat de sloten veranderd waren door de huurder. Buurtbewoners hadden al vermoedens dat er zaken gebeurden die het daglicht niet mochten zien. “Soms zagen we ’s avonds licht en dan weer niet. We hebben er eigenlijk nooit iemand echt gezien. Enkel het karton voor de ramen. We hebben er vorige week nog mee gelachen toen we iets verdachts roken. Eigenlijk hadden we sneller de politie moeten bellen”, reageren enkele buren. Het Leuvense parket bevestigt de vondst en onderzoekt wie als verdachte in aanmerking komt.