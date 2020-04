Wielrenners Wout van Aert en Jan Bakelants houden koffiepauze in Leuven Kim Aerts

11 april 2020

23u43 0 Leuven Vlaanderens bekendste wielrenners Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) en Jan Bakelants (Circus-Wanty-Gobert) hebben vrijdag tijdens een trainingssessie halt gehouden in Leuven voor een koffietje te slurpen.

Dat deden ze bij ‘We Love Coffee’ in de Diestsestraat. Het duo ging niet onopgemerkt voorbij aan het oog van uitbaters Marco Bene en Karin Kosmelova. “En toen kwamen Wout van Aert (25) en Jan Bakelants (34) langs onze koffiebar. Bij training heb je lekkere flat white nodig”, liet de barista van dienst weten. ‘We love coffee’ is overigens een van de weinige koffiebars die nog take away doen in de universiteitsstad. “Onze vaste ochtendklanten blijven komen. Op hun vraag ben ik nog open”, zegt uitbaatster Karin van We Love Coffee. “Ik heb toch niet veel anders te doen en intussen heb ik al heel wat nieuwe klanten leren kennen, die hopelijk na de crisis ook gezellig binnen komen”, zegt ze. Ook bij Anna’s specialty bar werd er met pijlen op de grond duidelijk gemaakt tot waar je mag komen om te bestellen. De koffie bar in de Leopold Vanderkelenstraat zorgt ook nog voor afhaalkoffie in deze coronatijden.