Wielrenner Jasper Stuyven op kledingzoektocht bij herenboetiek LEF: “Ik draag zo vaak trainingskleren dat ik echt kan genieten van een outfit met een comfortabel hemdje” EDLL

02 maart 2020

14u32 1 Leuven Twee dagen na zijn overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad vinden we Jasper Stuyven in kledingwinkel LEF op de Vismarkt in Leuven. De 27-jarige wielrenner komt er naar goede gewoonte wat nieuwe broeken en hemden kopen. Al heeft hij vandaag wel een specifiek doel...

Veel tijd om te rusten heeft hij niet, maar toch neemt de 27-jarige wielrenner Jasper Stuyven even de tijd om te shoppen in Leuven. De Leuvenaar won afgelopen zaterdag de 75e editie van de Omloop Het Nieuwsblad. Hij haalde het in de sprint van Yves Lampaert. Morgen rijdt hij alweer een koers, maar vandaag kwam hij naar herenboetiek LEF gefietst om te shoppen. En dat met een wel heel specifiek doel... “Mijn zus trouwt in april, dus mijn prioriteit vandaag is een kostuum vinden voor het feest", zegt Jasper.

Al zo’n twee jaar wordt de Leuvense wielrenner gekleed door kledingwinkel LEF. Naar goede gewoonte vindt hij er heel wat nieuwe vrijetijdskledij, van kostuums tot casual broeken en hemden. “Het is nu de derde keer dat ik hem kleed. Ik heb verschillende merken in de winkel, maar ze matchen allemaal sterk met elkaar. Jasper kan hier eigenlijk alles vinden buiten koerskledij", lacht uitbater Piet Hermans. Het eerste kostuum dat Jasper past, is meteen een schot in de roos. “Ik vind het al direct top!”, zegt hij enthousiast. “Ik shop eigenlijk wel graag en zeker bij LEF omdat ze een mix bieden van verschillende kledijtypes: van casual tot gekleed”, zegt de wielrenner. “Ik loop altijd rond in trainingen, soms drie weken lang en dan kan ik er echt van genieten om tijdens mijn vrije tijd ‘normaal’ gekleed te zijn. Ik draag ook niet altijd dezelfde stijl, maar wel vaak hemdjes omdat ik dat echt comfortabel vind”, aldus Jasper. “Nieuwe broeken kunnen er ook altijd wel bij”, klinkt het nog.

De Leuvense wielrenner heeft vandaag alleszins zijn doel bereikt: naar huis gaan met een nieuwe feesttenue voor de trouw van zijn zus. Hieronder enkele sfeerfoto’s van de kledingzoektocht.