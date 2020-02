Wie o wie is de romantische ziel achter deze Valentijnsboodschap? EDLL

14 februari 2020

12u06 6

Het is Valentijn! Voor velen het moment bij uitstek om hun geliefde nog eens flink in de watten te leggen. De voorbijgangers aan de Eenmeilaan in Kessel-Lo werden vanochtend alvast verrast door een Valentijnsboodschap. Een romantische ziel schreef op vijf paaltjes: “Bibie, ik ben stapelgek op jou! Love you”. Wie de bedenker is van deze Valentijnsstunt, is niet geweten. De persoon in kwestie mag altijd reageren op ons artikel, want wij zijn heel benieuwd naar het achterliggend verhaal!