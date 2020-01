Wie krijgt de Damiaanprijs 2020? Damiaan Vandaag zoekt kandidaten… Bart Mertens

08 januari 2020

13u40 2 Leuven Damiaan Vandaag lanceert een oproep voor nominaties voor de Damiaanprijs 2020. Die wordt uitgereikt op zondag 10 mei in het Damiaancentrum aan de Sint-Antoniusberg in Leuven. “Wie de volgende Damiaanprijs krijgt, staat nog niet vast. Help ons mee een goede keuze te maken door zelf een organisatie of project te nomineren”, zegt projectleider Ruben Boon.

Pater Damiaan (1840-1889) leefde twee eeuwen geleden maar toch blijft zijn boodschap van respect, dialoog, engagement en solidariteit over grenzen heen brandend actueel. Vandaag laten nog steeds heel veel mensen en organisaties zich door hem inspireren om actief werk te maken van een menswaardige en solidaire samenleving waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht afkomst, huidskleur, geaardheid, godsdienst of levensovertuiging. Ook dit jaar gaat Damiaan Vandaag op zoek naar een kandidaat voor de Damiaanprijs. Die prijs zet mensen en organisaties in de kijker die zich dagelijks in de geest van Damiaan inzetten voor mensen in nood.

Willy Peeters

“Niet zozeer de grote organisaties of initiatieven wil de Damiaanprijs onder de aandacht brengen maar eerder mensen of organisaties die in de schaduw bergen verzetten en grenzen verleggen voor hun medemensen in nood. De Damiaanprijs beloont zo in de geest van Damiaan organisaties die door hun inzet meer dialoog, respect, verbondenheid en solidariteit teweegbrengen tussen mensen. De prijs is een Damiaankunstwerk van de hand van beeldhouwer Willy Peeters. Nominaties kan je tot 1 maart doorsturen naar info@damiaanvandaag.be of naar het adres Damiaan Vandaag, Sint-Antoniusberg 5, 3000 Leuven”, zegt projectleider Ruben Boon. Nog dit: de voorbije jaren ging de Damiaanprijs achtereenvolgens naar De Stem van Ons Geheugen (2016), de Sint-Michielsbeweging (2017), het Vluchtelingenhuis Leuven (2018) en het Vluchtelingenproject Zeebrugge (2019).