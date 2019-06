Wie heeft trouwe viervoeter Xyrrus gezien? “We beginnen te vrezen dat hij is meegenomen door iemand die zijn pad kruiste” Bart Mertens

20 juni 2019

17u00 0 Leuven Bernard Ghysels doet een oproep om zijn hond Xyrrus terug te vinden. De hond verdween spoorloos op 6 juni. “We zijn uitgekomen op een dood spoor in de Hoveniersdreef in Heverlee”, aldus Bernard, die ten einde raad is nu zijn trouwe metgezel al wekenlang vermist is.

Waar is Xyrrus? Die vraagt stelt Bernard Ghysels zich al wekenlang want zijn trouwe viervoeter verdween spoorloos op 6 juni. Sindsdien is Bernard vruchteloos op zoek naar zijn hond. “Xyrrus is mijn trouwe metgezel en is een mix tussen een Malinois en een Stafford”, vertelt Bernard. “Na een lang weekend vruchteloos zoeken met een tiental vrijwilligers en na de aanwijzingen van een professionele speurhond op maandag 10 juni zijn we op een doodlopend spoor uitgekomen in de Hoverniersdreef in Heverlee. Sindsdien hebben we geen enkel spoor meer en beginnen we te vrezen dat Xyrrus is opgepikt door een voertuig dat zijn pad kruiste. Ondertussen hebben we ook al een driehonderdtal flyers verspreid, tot op heden zonder resultaat. Ik ben er het hart van in…Xyrrus is al sinds lange tijd mijn trouwe vriend. We hebben samen al menig water doorzwommen. Ik hoop mijn hond alsnog zo snel mogelijk terug te vinden.” Wie tips heeft over Xyrrus kan contact opnemen met Bernard Ghysels via het e-mailadres bernard.ghysels@gmail.com