Wetenschapspark Noord stilaan in de steigers: “NMBS, KU Leuven en stad Leuven gaan voor duurzame innovatie” Bart Mertens

11 december 2019

16u39 1 Leuven Stad Leuven, KU Leuven en NMBS slaan de handen in elkaar om wetenschapspark Leuven Noord te realiseren. De drie partners hebben een ontwerp van samenwerking voorbereid zodat er begin volgend jaar een oproep voor de uitwerking van een masterplan gelanceerd kan worden. “Door Leuven Noord te ontwikkelen, kunnen we extra werkgelegenheid voor iedereen creëren”, zegt burgemeester Ridouani (sp.a).

Een goede Leuvense economie is belangrijk voor iedereen om werkgelegenheid te garanderen. Met instellingen als UZ Leuven, KU Leuven, imec, de vele start-ups en ondernemingen is Leuven een aantrekkelijke stad voor onderzoek, innovatie en ondernemerschap. De stad, KU Leuven en NMBS willen die positie van Leuven nog meer versterken op Leuven Noord. Die site is ideaal gelegen door de nabijheid van fietssnelwegen, openbaar vervoer en de autosnelweg E314 om een duurzaam stedelijk project te realiseren. Stad Leuven, KU Leuven en NMBS hebben samen de ambitie om op het grote gebied van Leuven Noord -22 hectare groot en twee kilometer lang tussen de spoorweg, de Kesseldallaan en de Eenmeilaan- een innoverend wetenschapspark te realiseren en stedelijke functies te ontwikkelen. Naast de wetenschaps- en ondernemersruimte kan er ook plaats voorzien worden voor aanvullende en stedelijke functies zoals buurtvoorzieningen, stadsdistributie, groene publieke ruimte en fiets- en voetgangersverbindingen.

Jobs

“Het is belangrijk dat elke Leuvenaar de mogelijkheid heeft om dicht bij huis een betekenisvolle job te vinden”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “De vraag naar ruimte voor zowel onze kennisinstellingen als voor onderzoek en ontwikkeling groeit. Door Leuven Noord te ontwikkelen, kunnen we extra werkgelegenheid voor iedereen creëren, van toponderzoekers over logistiek personeel tot administratieve en technische krachten.” Ook NMBS kijkt uit naar de ontwikkeling. “Dankzij de ontwikkeling van de site Leuven Noord kan NMBS haar gronden inzetten voor de creatie van stedelijke, wetenschappelijke en economische functies die de Leuvense stationsomgeving verder dynamiseren”, zegt Patrice Couchard, algemeen directeur bij NMBS.