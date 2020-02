Werkzaamheden in Bondgenotenlaan zijn begonnen: nieuwe bushaltes en asfaltlaag Bart Mertens

17 februari 2020

18u21 12 Leuven De aangekondigde werkzaamheden in de Bondgenotenlaan in Leuven zijn vandaag van start gegaan. Meer concreet krijgt de belangrijke winkelstraat een nieuwe asfaltlaag en worden de bushaltes vernieuwd. “Tegen eind maart zijn de werken volledig klaar”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V).

De Bondgenotenlaan wordt veiliger voor de passagiers van De Lijn. Om dat voornemen waar te maken, is een aannemer vandaag begonnen aan de vernieuwing van de bushaltes in het midden van de Leuvense winkelstraat. “De stoepen aan de haltes zijn smal waardoor reizigers die op de bus staan te wachten en voetgangers elkaar vaak hinderen”, zegt Dirk Vansina, schepen van Openbare Werken voor CD&V. “We gaan de stoep aan de haltes verbreden en toegankelijker maken. Na de werkzaamheden kunnen de reizigers wachten aan een verhoogde en grotere halte. Zo kunnen busgebruikers gemakkelijker op- en afstappen. Het voetpad achter de halte blijft hierdoor ook vrij zodat mensen met een rolstoel of een buggy vlotter kunnen passeren. De handelaars van de Bondgenotenlaan waren al langer vragende partij voor dergelijke maatregelen.”

Omleidingen

Auto’s en fietsers kunnen de werken passeren via één rijstrook. De andere rijstrook gebruikt de aannemer om de werken uit te voeren. Aan de bushalte waar de aannemer aan het werk is, is het voetpad gedeeltelijk ontoegankelijk. “Er wordt een noodvoetpad voorzien dat afgescheiden is van de rijbaan”, laats schepen Vansina nog weten. Ook niet onbelangrijk: de bussen van De Lijn volgen een omleiding. Richting centrum rijden de bussen om via de Diestsevest, J.M. Artoisplein, Vaartstraat, Vital Decosterstraat en de Rijschoolstraat. Richting station rijden ze via de Rijschoolstraat en de Jean-Baptiste van Monsstraat. De werkzaamheden aan de bushaltes zijn klaar op vrijdag 28 februari. Vanaf 24 februari beginnen ook de asfalteringswerken. Die zouden klaar moeten zijn tegen vrijdag 27 maart.