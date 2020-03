Werkstraf voor postbode die brieven dumpt KAR

26 maart 2020

17u31 0 Leuven Een postbode van bpost uit Leuven heeft een werkstraf van zestig uren gekregen omdat hij tijdens zijn rondes met de regelmaat van een klok poststukken dumpte.

Dat gebeurde twee maal in oktober 2018 en drie keer in november van datzelfde jaar. Chris P. hield eerst voor dat iemand anders de brieven liet verdwijnen om hem een loer te draaien. De post werd teruggevonden in een Leuvense riool, naast een elektriciteitskast of in de weide van een boer wiens veld grenst aan de achtertuin van de woning van de vader van P., waar hij zelf ook woont. Op het ogenblik van de feiten was P. aan het werk als interimaris. Voor de rechter nam de man wel zijn verantwoordelijkheid. “Hij heeft een gunstig strafregister en hij is actief werkzoekend”, merkte de rechter op in het vonnis. P. vroeg om een werkstraf en de rechtbank stemde daarmee in. Als hij de taakstraf van zestig uren niet naar behoren uitvoert, wacht hem alsnog twee maanden gevangenisstraf.