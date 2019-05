Werken stilgelegd na verstoren van zondagsrust Stefan Van de Weyer

30 mei 2019

13u41 0 Leuven De politie legde donderagochtend op verschillende plaatsen in het Leuvense werken stil die met heel wat lawaaioverlast gepaard gingen. Buurtbewoners konden het niet waarderen dat ze op een feestdag werden gewekt door het lawaai van machines of arbeiders op een bouwwerf en belden de politie om dit aan te klagen.

Dit was het geval voor werken op de Geldenaaksebaan ter hoogte van de inrit naar de Abdij van ’t Park, waar arbeiders omstreeks zeven uur begonnen met voorbereidingen om een pyloon te plaatsen. Ook op een werf in de Pensstraat werd al vanaf zeven uur ’s morgens gewerkt, tot ergernis van enkele buurtbewoners. Een firma die ’s morgens met veel lawaai staalwerken uitvoerde op de werf van school De Stroom in de Vaartstraat, werd eveneens opgelegd de werkzaamheden stop te zetten. Tenslotte werden ook nog werken stilgelegd in het Refugehof en in de Gebroeders Tassetstraat in Wijgmaal. Het politiereglement van de stad Leuven verbiedt privéwerken op zon- en feestdagen behalve er een vergunning van de stad kan voorgelegd worden.