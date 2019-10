Werken aan Minderbroedersstraat en Onze-Lieve-Vrouwstraat EDLL

28 oktober 2019

Afgelopen weekend zijn er werken gestart aan de Minderbroedersstraat en de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Leuven. In de Onze-Lieve-Vrouwstraat wordt de riolering vernieuwd en de Minderbroedersstraat krijgt een volledig nieuwe asfaltlaag. De Onze-Lieve-Vrouwstraat en achterliggende straten zijn uitzonderlijk bereikbaar voor inrijdend autoverkeer via de voetgangerszone van de Brusselsestraat (tussen de Franz Thielemanslaan en de Wieringstraat). De werken duren nog tot vrijdag 15 november. Als alles volgens planning verloopt zouden de asfaltwerken in de Minderbroedersstraat wel al donderdag 31 oktober afgerond moeten zijn. De verkeerscirculatie voor auto’s werd ook hier tijdelijk aangepast. Auto’s mogen uitzonderlijk rechtdoor in de Parijsstraat. Voetgangers kunnen de werken wel passeren over het voetpad.